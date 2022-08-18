Турнир «Кубок Овечкина» в Красногорске помог детям проявить себя на хорошем уровне и увидеть звезд мирового хоккея. Эти моменты они запомнят на всю жизнь. Об этом нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал в интервью Марусе Михейчик на «360».

«Для нас самое главное — дети получают удовольствие, родители говорят спасибо. Спасибо Подмосковью и губернатору Андрею Воробьеву за его помощь, совместными усилиями мы сделали турнир. Думаю, он станет ежегодным, каждый год мы пытаемся его улучшить и сделать более красивым», — заявил Овечкин.

Он признался, что понимает те чувства, которые испытывают дети, видя вместе с собой на льду поколение Вячеслава Фетисова и остальных именитых на весь мир игроков.

«Это памятный момент на всю жизнь. Я так же в детстве ждал около раздевалки, чтобы попросить автограф или клюшку», — добавил хоккеист.

Победу на турнире одержала детская команда ЦСКА, победившая в финальном матче непримиримых соперников из «Спартака».