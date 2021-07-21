Глава WADA заявил об улучшении ситуации с допингом в России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил о том, что ситуация с допингом в России изменилась. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я считаю, что ситуация в самой России изменилась — конечно, там все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки», — заявил глава WADA.

На прошлой неделе в отношении российских спортсменов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева было возбуждено дисциплинарное производство, которое касалось периода 2012–2015 годов. В Олимпийском комитете России обратили отдельное внимание на то, что производство было открыто непосредственно перед Олимпиадой в Токио.

Через несколько дней спортивный арбитражный суд (CAS) принял во внимание, что обвинения против Андрусенко и Кудашева в нарушении антидопинговых запретов строились на данных московской лаборатории. В их тестах не было найдено запрещенных веществ. Поэтому суд удовлетворил их апелляцию и допустил до участия в Олимпиаде в Токио.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.