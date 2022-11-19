Спорт 19 ноября 2022, 01:04 Глава WADA переадресовал вопрос об участии россиян на Олимпиаде в Париже в МОК Глава WADA Банька переадресовал вопрос об участии россиян на Олимпиаде в Париже в МОК РИА «Новости»

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Вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже решает не Всемирное антидопинговое агентство (WADA), а Международный олимпийский комитет (МОК), заявил глава агентства Витольд Банька. Его слова распространило РИА «Новости».

«На данный момент рекомендация МОК не допускать российских и белорусских атлетов до соревнований в силе», — отметил Банька.

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Российские атлеты не выступают под национальным флагом по решению Спортивного арбитражного суда. Российское антидопинговое агентство должно выполнить ряд условий WADA после скандала с допингом.

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После начала спецоперации ВС РФ на Украине МОК порекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям международного уровня. В Госдуме отреагировали на это заявление, отметив, что нападки на российский спорт были и до этого. Запад пытается устранить сильных соперников, считают в нижней палате парламента.

Ранее WADA потребовало отстранить на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву.