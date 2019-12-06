«Болельщики устали от произвола»: глава ВОБ поддержал призыв «Фратрии» уходить с матчей

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин (Каманча) поддержал призыв «Фратрии» покинуть трибуны во время 19-го тура российской премьер-лиги на 30-й минуте. По его словам, футбольные фанаты уже давно устали от произвола полиции.

И правильно сделали — молодцы! Потому что футбольные болельщики устали от правового произвола, который творится в последние годы. Футбольные фанатские движения находятся под непрерывным постоянным прессингом, когда используют уголовно-процессуальный кодекс и закон о полиции в своих интересах, чтобы выборочно давить на людей. Все это происходит на грани закона, когда по вымышленным непонятным уголовным делам к людям приходят домой с обысками Александр Шпрыгин.

По его словам, во время обысков проходят грабежи. Болельщикам после этого не отдают вещи, «непонятно зачем изъятые». Каманча сам стал заложником подобной ситуации.

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«Я не могу третий год забрать медаль и ордена деда, которые у меня в сентябре 2016 года на обыске забрали по делу о драке фаната „Спартака“. При том, что я сам — болельщик „Динамо“», — рассказал собеседник «360».

Он считает, что болельщики в скором времени перестанут ходить на матчи российского чемпионата, потому что они крайне недовольны последними событиями с задержанием фанатов.

«В Питере это стало последней каплей, когда людей по принципу того, что они из другого города, всех подряд забирали. Незаконно выносили решение даже тем, кто ничего не делал», — заявил Шпрыгин.

При этом он признает, что многие фанаты далеко не ангелы. Однако, по его мнению, болельщиков нужно призывать к ответственности только тогда, когда они действительно что-то нарушили.

Накипевшая чаша начинает через край переливать. Почти все фанатские движения сейчас отреагировали и на этом туре будут показывать реакцию, просить обратить внимание на то, чтобы это просто прекратилось Александр Шпрыгин.

По его мнению, из-за сложившейся ситуации больше всего пострадает Российский футбольный союз (РФС). Ведь скандал ударит по имиджу российского футбола, а «не по тем, кто так делает». Однако глава ВОБ верит, что здравый смысл должен возобладать.

Спартаковское фанатское объединение «Фратрия» выступило с идеей уйти с игр 19-го тура РПЛ на 30-й минуте. Таким образом болельщики предложили выразить протест из-за задержаний футбольных фанатов в Санкт-Петербурге. Речь идет об аресте людей 1 декабря перед матчем «Зенит» — «Спартак». Кроме того, 39 футбольных фанатов оштрафовали за хулиганство и нецензурные выражения в адрес игрока «Зенита» Артема Дзюбы.