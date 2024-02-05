Спорт 05 февраля 2024, 13:27 Глава ВФП Сальников: российскую команду на Играх БРИКС будут представлять сильные пловцы

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Игры БРИКС пройдут в Казани летом 2024 года. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что на мероприятие планируют пригласить Венгрию и Сербию. Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт».

«Наша команда будет представлена сильными спортсменами. Я думаю, старты будут яркими. Об этом можно уверенно говорить, потому что мы имеем опыт проведения крупнейших соревнований в Казани», — отметил глава ВПФ.

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По его словам, участниками состязаний также станут действительно выдающиеся иностранные пловцы.