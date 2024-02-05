Спорт 05 февраля 2024, 13:13 Глава ВФП Сальников: отказ пловца Колесникова ехать на Олимпиаду является его инициативой

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал отказ пловца Климента Колесникова ехать на Олимпиаду. Данное решение является его собственной инициативой, передал слова главы ВФП проект сайта kp.ru «Спорт».

«Может быть, завтра все изменится. Это, конечно, из области фантастики, но будут другие требования — будет другое решение», — добавил Сальников.

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Он также назвал сложной ситуацию с мыслями спортсменов по поводу участия в Играх. Кроме того, президент федерации счел возможной отмену самого мероприятия.