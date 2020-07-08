Глава ВФЛА: смена спортивного гражданства операционно и процессуально не так уж проста

«Это очень неприятные, но в какой-то мере понятные реакции на ту несправедливость, которую творит World Athletics», — признался Юрченко.

По его словам, век спортсмена короток, поэтому они должны реализовывать свой потенциал. Однако надо учитывать, что смена гражданства процессуально и операционно не так проста. Функционер выразил надежду, что и ВФЛА, и руководство страны сделает все возможное, дабы предотвратить смену гражданства отечественными атлетами.