Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Руководитель антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгард потребовал от WADA отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Он заявил, что с Россией нужно себя вести жестче из-за «мошеннического и издевательского поведения».

«Ответ, предложенный Комитетом по соответствию, является неадекватным, особенно с учетом обмана, совершаемого российской спортивной системой, находящейся под контролем правительства», — приводит сайт USADA текст заявления Тайгарта.

По его словам, настало время для самого жесткого наказания — необходимо вести полное ограничение на участие российских спортсменов в Олимпиаде.

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«Печально, когда спортсмены страны страдают от мошенничества государственной и спортивной систем, которые они представляют», — подчеркнул Тайгарт и добавил, что неспособность противостоять пятилетнему нарушению правил Россией нанесет еще больший вред ее спортсменам. Решительный ответ, по его мнению, защитит будущее российского спорта.

25 ноября Комитет по соответствию WADA опубликовал доклад с рекомендацией отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за нарушений допинговых правил. Согласно докладу, российская сборная сможет принять участие в Олимпиаде в Токио только в нейтральной форме, а спортсмены будут получать медали без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна.

Окончательное решение исполком WADA вынесет 9 декабря на заседании в Париже.