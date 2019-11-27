Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
«Ответ, предложенный Комитетом по соответствию, является неадекватным, особенно с учетом обмана, совершаемого российской спортивной системой, находящейся под контролем правительства», — приводит сайт USADA текст заявления Тайгарта.
По его словам, настало время для самого жесткого наказания — необходимо вести полное ограничение на участие российских спортсменов в Олимпиаде.
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«Печально, когда спортсмены страны страдают от мошенничества государственной и спортивной систем, которые они представляют», — подчеркнул Тайгарт и добавил, что неспособность противостоять пятилетнему нарушению правил Россией нанесет еще больший вред ее спортсменам. Решительный ответ, по его мнению, защитит будущее российского спорта.
25 ноября Комитет по соответствию WADA опубликовал доклад с рекомендацией отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за нарушений допинговых правил. Согласно докладу, российская сборная сможет принять участие в Олимпиаде в Токио только в нейтральной форме, а спортсмены будут получать медали без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна.
Окончательное решение исполком WADA вынесет 9 декабря на заседании в Париже.