Глава UFС отказался считать Нурмагомедова лучшим бойцом в истории MMA

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на сегодняшний день является лучшим в MMA, но не лучшим в истории. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

Лучшим бойцом в истории MMA, по мнению Уайта, является американец Джон Джонс. Чемпион UFC, выступающий в полутяжелом весе, провел 28 поединков, из которых 26 — победные. Однако на сегодня лучший в MMA — Нурмагомедов, действующий чемпион UFС в легком весе, заявил Уайт. Президент UFC высказал такую точку зрения в интервью порталу TMZ.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре прошлого года, сразу после того, как одержал победу в поединке против американца Джастина Гейджи. Российский боец провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

Уайт ранее не исключал шансы на то, что Нурмагомедов возобновит свою карьеру бойца и проведет новый поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Глава UFC рассказывал, что Хабиб испытывает ненависть к Макгрегору и ожидал его поражения в недавнем бою с Дастином Порье.