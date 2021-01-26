Глава UFC заявил о неприязни Нурмагомедова к Макгрегору

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ненавидит ирландца Конора Макгрегора и поэтому ожидал его поражения в поединке против американца Дастина Порье. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт.

Нурмагомедов, который является действующим чемпионом UFС в легком весе, питает ненависть к Макгрегору, считает Уайт. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата предположил, что Хабиб был удовлетворен исходом недавнего поединка ирландца против Порье, завершившего нокаутом во втором раунде. Считалось, что от исхода этого поединка будет зависеть возможное проведение боя-реванша с ирландцем.

Уайт считает, что Нурмагомедов какой-то частью подсознания желает снова встретиться с Макгрегором в октагоне. Об этом он заявил Bloody Elbow.

Нурмагомедов ранее присоединился к футболистам «Спартака», прибыв на сборы команды в Объединенные Арабские Эмираты. Боец, завершивший выступления в MMA, заинтриговал поклонников, заявив о готовности рассмотреть предложения от футбольных клубов для старта новой карьеры.