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    15 июля 2020, 13:31

    Глава UFC уверен в проведении боя между Хабибом и Гэтжи

    Дарья Морозова

    Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов точно будет готов к участию в бое с американцем Джастином Гэтжи. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на bjpenn.com.

    Уайт уточнил, что дал Хабибу время прийти в себя после смерти отца. «Не думаю, что бой сорвется. Я просто жду звонка от Нурмагомедова», — заключил он.

    Ранее Абдулманап Нурмагомедов — отец ММА-бойца Хабиба — скончался от коронавирусной инфекции.