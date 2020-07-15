Глава UFC уверен в проведении боя между Хабибом и Гэтжи

Уайт уточнил, что дал Хабибу время прийти в себя после смерти отца. «Не думаю, что бой сорвется. Я просто жду звонка от Нурмагомедова», — заключил он.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов — отец ММА-бойца Хабиба — скончался от коронавирусной инфекции.