Глава UFC уверен в проведении боя между Хабибом и Гэтжи
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов точно будет готов к участию в бое с американцем Джастином Гэтжи. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на bjpenn.com.
Уайт уточнил, что дал Хабибу время прийти в себя после смерти отца. «Не думаю, что бой сорвется. Я просто жду звонка от Нурмагомедова», — заключил он.
Ранее Абдулманап Нурмагомедов — отец ММА-бойца Хабиба — скончался от коронавирусной инфекции.