Глава UFC Уайт рассказал, когда Макгрегор может вернуться в октагон

Глава UFC Дана Уайт назвал примерный срок возвращения бойца Конора Макгрегора в октагон. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Sun.

Уайт надеется, что Макгрегор снова начнет участвовать в поединках осенью этого года.

«Если его нога заживет правильно и он получит разрешение начать тренироваться, то, возможно, вернется в октагон в начале осени», — подчеркнул Уайт.

Уточняется, что в июле прошлого года Макгрегор сломал ногу во время поединка с Дастином Порье.