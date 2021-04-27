Глава UFC сравнил с демоном чемпионку Шевченко

Боец UFC Валентина Шевченко победила бразильянку Джессику Андраде. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт отметил стойкость спортсменки и сравнил девушку с демоном.

«Шевченко дралась словно демон. Разозлилась, что кто-то поверил, что ее возможно одолеть. Она выглядела невероятно. Одно из лучших выступлений в ее карьере», — заявил Уайт.

Спортсменке 24 апреля удалось победить бразильского бойца Джессику Андраде на UFC 261. Турнир проходил в Джексонвилле. После поединка Шевченко заявила, что ее оппонентам не стоит тратить зря время и пытаться понять, где у нее слабое место.

«Если вы ищете слабости во мне, то не тратьте время зря, я их не продемонстрирую», — сказала она.

Девушка добавила, что готова сразиться с любой спортсменкой, которая готова ей противостоять.

Валентина Шевченко занимается единоборствами с пяти лет. Она представляет Киргизию и Перу. Спортсменка защитила пояс чемпионки UFC в наилегчайшем весе в пятый раз. Впервые свой титул Шевченко получила в 2018 году. Тогда ей удалось одолеть соперницу из Польши Джоанну Йенджейчик.