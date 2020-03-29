Глава UFC пожаловался на постоянные проблемы в подготовке боя Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о трудностях, с которыми то и дело сталкивается в организации поединка с участием Хабиба Нурмагомедова. Россиянин должен сразиться с американцем Тони Фергюсоном за титул чемпиона организации в легком весе.

О трудностях, которые ему постоянно приходится преодолевать, Уайт рассказал в беседе с Майком Тайсоном. Их разговор опубликован в YouTube.

Глава UFC отметил, что старается вернуть страну к нормальной жизни, занимаясь организацией этого турнира. Однако его планы по проведению поединка между американцем и россиянином то и дело «терпят крушение».

Уайт рассказал, что UFC 249 может проходить в пяти местах. Глава UFC признался, что организация сможет составить кард турнира. Но это произойдет только тогда, когда будет известно окончательное место проведения. Организаторы вели переговоры о том, чтобы сделать турнир в штате Флорида, но отец Хабиба Нурмагомедова категорически отказался от проведения поединка на территории США.

Из-за пандемии коронавируса и ситуации с заболеванием в Америке Уайт перенес уже три мартовских турнира. Однако он не раз говорил, что не собирается передвигать дату поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Их встреча в рамках турнира UFC 249 планируется 18 на апреля. RT напомнило, что с 30 марта закрываются все границы России, а значит, чтобы попасть на поединок, российский спортсмен должен покинуть страну 29 марта.