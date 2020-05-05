Глава UFC посчитал Нурмагомедова невероятно богатым

Глава UFC Дэйна Уайт назвал российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова невероятно богатым человеком. Об этом он сказал, рассуждая о его вероятных поединках.

«Люди не понимают, Хабиб невероятно богат! Он нереально богатый человек, у которого нет нужды в деньгах», — сказал Дэйна Уайт в эфире шоу Menace and The Man Show на YouTube.

По словам Уайта, Хабибу Нурмагомедову удалось скопить значительный капитал за время пребывания в промоушене. И гонорар — это не главное, что интересует российского чемпиона. Так он ответил на вопрос о сложностях в организации поединка Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора.

В то же время Дэйна Уайт сказал, что реванш с Конором Макгрегором и бой с Тони Фергюсоном могли бы принести много денег за счет платных трансляций.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Он одолел Макгрегора в октябре 2018 года, принудив ирландца к сдаче в четвертом раунде. После этого боя спортсмены были дисквалифицированы за словесную перепалку, которая перешла в массовую драку.