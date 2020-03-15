Глава UFC оценил вероятность отмены боя Фергюсона с Нурмагомедовым

Дана Уайт оценил вероятность отмены боя Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Он состоится.

«Мы не останавливаемся. Мы будем продолжать находить способы проводить бои», — заявил Уайт.

Нурмагомедов написал ранее Instagram, что обладает такой же информацией как и все, и не знает, что происходит за пределами спортивного зала и октагона.

«Я в зале, и я готовлюсь», — заявил боец.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен пройти в Нью-Йорке. Он назначен на 18 апреля. Мэр города Билл Де Блазио объявил в мегаполисе режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Он запретил массовые мероприятия.

Глава UFC Уайт сказал, что место проведения поединка пока под вопросом. Организаторам нужно найти новое место для боя.

«Новый бой должен стать крупным событием. Он всегда получает то, к чему стремится», — ранее указал тренер Макгрегора Кавана.