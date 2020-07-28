Глава UFC назвал последнего соперника Нурмагомедова

Глава UFC Дана Уайт предположил, что последним соперником Хабиба Нурмагомедова может быть канадец Жорж Сен-Пьер. Эту встречу готов организовать Уайт.

Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера, если это будет последний бой Нурмагомедова Дана Уайт.

Ранее сам Нурмагомедов хотел подраться с Сен-Пьером, который объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. 39-летний канадец заявил, что готов возобновить карьеру только ради боя с Нурмагомедовым, который является действующим чемпионом UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках.

Глава UFC добавил, что реванша с Нурмагомедовым хочет Конор Макгрегор, но пока вероятность новой встречи сомнительная, передает сайт ESPN.

Следующий поединок Нурмагомедова состоится с американцем Джастином Гейджи. 9 мая он досрочно победил Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Бой Нурмагомедова и Гейджи должен был состояться в сентябре, но Уайт заявил, что пока российского спортсмена не будут беспокоить, так как у него 3 июля умер отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.