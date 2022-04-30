Глава UEFA выступил против отстранения российских и белорусских футболистов

Президент UEFA Александер Чеферин считает, что на спортсменов из России и Белоруссии не следует накладывать санкции. Он пояснил, что они никак не причастны к событиям на Украине.

«Вот почему UEFA следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа», — отметил он.

По данным издания Vecer, Чеферин рассказал, что решение о санкциях может быть пересмотрено в ближайшее время. Примут ли участие российские и белорусские клубы еврокубках, должно стать известно до начала сезона-2022/2023.

Ранее спортивный комментатор Денис Попов заявил, что политика международных федераций нацелена против российских спортсменов уже давно. Он напомнил, что то же самое было с участием СССР в Олимпиаде. Советские атлеты появились на ней только в 1952 году.