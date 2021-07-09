Глава UEFA признал неудачным проведение Евро в разных странах

Проведение чемпионата Европы по футболу одновременно в разных странах оказалось сложным в реализации. Кроме того, командам приходилось тратить разное время для передвижения. Об этом в эфире телерадиокомпании «Би-би-си» заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин.

«Я бы больше так не поступал. Некоторым командам пришлось преодолевать расстояние более 10 000 километров, другим — около 1 000. Это несправедливо, в том числе для болельщиков. Некоторым фанатам нужно быть в Риме, а через несколько дней — в Баку», — заявил Чеферин.

Он подчеркнул, что следующие европейские чемпионаты в таком формате проводиться не будут.

Он добавил, что сама по себе идея была интересной, но в обозримом будущем возвращаться к ней не будут.

Матчи чемпионата Европы по футболу прошли в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Мюнхене, Риме, Севилье и Лондоне. Финальная игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в столице Великобритании в воскресенье, 11 июля. За победу в Евро-2020 будут бороться сборные Италии и Англии.