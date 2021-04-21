Глава УЕФА Чеферин заявил, что выход клубов из Суперлиги достоин восхищения

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поддержал решение топовых клубов о выходе из Суперлиги, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Я уже говорил, что это достойно восхищения — признать ошибку. Эти клубы совершили большую ошибку. Но сейчас они вернулись в строй, и я знаю, что им есть, что предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу», — подчеркнул Чеферин.

19 апреля стало известно о присоединении к Суперлиге английских ФК «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико» и итальянских «Интера», «Милана» и «Ювентуса».

Чеферин предупреждал, что клубы и спортсмены, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров. 20 апреля о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Спустя некоторое время Суперлига сообщила о приостановке соревнований.