Глава судейского корпуса Егоров покинул свой пост

Он объявил, что покидает свой пост по собственному желанию.

«Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень», — заявил он и поблагодарил коллег работу и доверие.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что Александр Егоров принимал активное участие в разработке судейской реформы. Он отметил, что все его наработки ведомство использует в дальнейшей работе для развития футбола в регионах.