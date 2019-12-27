Глава судейского корпуса Егоров покинул свой пост
Российский футбольный союз проводит реформу судейского корпуса, который предусматривает разделение департамента судейства и инспектирования (ДСИ) на два отдельных ведомства. Как сообщила пресс-служба РФС, сегодня о своей отставке объявил глава ДСИ Александр Егоров.
Он объявил, что покидает свой пост по собственному желанию.
«Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень», — заявил он и поблагодарил коллег работу и доверие.
Президент РФС Александр Дюков отметил, что Александр Егоров принимал активное участие в разработке судейской реформы. Он отметил, что все его наработки ведомство использует в дальнейшей работе для развития футбола в регионах.