Спорт 26 января 2023, 17:41 Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поддержал идею выступить на Азиатских играх

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Глава Союза биатлонистов Виктор Майгуров оценил предложение Олимпийского совета, чтобы Россия и Белоруссия стали участниками Азиатских игр. Об этом сообщил «РБК Спорт».

По словам Виктора Майгурова, биатлонисты вполне могли бы принять участие в играх в Азии. Но, как отметило ИА НСН, для этого нужно собрать олимпийскую команду.

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«Я не вижу проблем участвовать в тех или иных соревнованиях, но сегодня сильнейшие спортсмены, в том числе и Азии, выступают в международном календаре», —сказал Виктор Майгуров.

Однако он признал, что пока что в Азии биатлон представлен достаточно слабо.