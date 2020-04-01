Глава Союза биатлонистов России оценил предложение оставить пост

«Желающих порадоваться неудачам у нас всегда много. Лучше бы помогали, потому что успехам все радуются, а как что-то не получается, то все отходят в сторону и говорят, что мы ни при чем, а во всем виноваты другие люди. Только проблемы, которые они озвучивают, принес не Драчев. Напротив, последние два года мы стараемся их устранить», — заявил Драчев.

По информации РИА ФАН, он назвал сложившуюся ситуацию «очень сложной, даже многие клубы закрываются».

«Слава богу, у нас есть поддержка Министерства спорта РФ», — добавил глава союза.

Он также заметил, что организация до сих пор выполняет свои задачи. При этом ее поддерживают государство и региональные федерации.