    31 марта 2020, 10:53

    Глава Союза биатлонистов России: коронавирус — это «разновидность простудного заболевания»

    Ольга Ситникова

    Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев оценил опасность коронавирусной инфекции. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
    Глава Союза биатлонистов России: коронавирус — это «разновидность простудного заболевания»

    По информации «Газеты.ru», Драчев отметил, что «потихоньку, помаленьку» все перенесут заболевание. Он уточнил, что относится к инфекции «очень спокойно».

    «Маску, наверное, надо надевать, чтобы одновременно все не болели. Но и надо понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания», — добавил он.