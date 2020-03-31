По информации «Газеты.ru», Драчев отметил, что «потихоньку, помаленьку» все перенесут заболевание. Он уточнил, что относится к инфекции «очень спокойно».

«Маску, наверное, надо надевать, чтобы одновременно все не болели. Но и надо понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания», — добавил он.