Глава РУСАДА призвал к перезагрузке организации

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что Россия может потерять право на участие под своим флагом в летних Олимпийских играх в Токио. Есть вероятность того, что она не сможет поехать на чемпионат по футболу Евро-2020, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи.

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Об этом он сообщил в интервью «Би-би-би» на фоне заявления Всемирной антидопинговой организации (WADA) о том, что база РУСАДА подверглась серьезным изменениям. Лабораторию могут признать не соответствующей стандартам антидопингового кодекса. Если такое решение будет принято дорога на токийскую Олимпиаду и Евро-2020 российским спортсменам под флагом страны будет закрыт.

Ганус признался, что был в шоке, когда ознакомился с вопросами, предъявленным России в связи с изменениями в базе. Он подчеркнул, что у него возникло ощущение трагедии и безысходности.

Глава РУСАДА отметил, что был лично заинтересован в процессе передачи данных.

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«Нас не информировали о текущем положении дел. Нас практически ограничили от этого процесса. Мы стали заложниками ситуации», — рассказал Юрий Ганус.

Он отказался называть какие-либо фамилии, но подчеркнул, что в изменениях были заинтересованы те, кто был вовлечен в этот процесс и наделен властными полномочиями.

Юрий Ганус уходить с поста не собирается и намерен и дальше защищать реальных спортсменов. Он призвал смириться с тем, что санкции будут. Но нужно продолжать работать дальше и «перегружать всю спортивную организацию».