Глава РУСАДА призвал найти виновных в новом скандале с WADA
«Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет — нам надо будет разобраться, кто допустил такое», — заявил он и отметил, что российский спорт еще никогда не сталкивался с таким объемом серьезных санкций.
Комитет WADA призвал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному кодексуПодробнее
По словам Юрия Гануса спортсмены уже привыкли к тому, что их выступления проходят под нейтральным флагом и поэтому они должны принимать участие в соревнованиях.
«Их ответственность была чтобы подготовиться к Олимпиаде, чиновников — чтобы обеспечить решение», — пояснил глава Российского антидопингового агентства.
В минувшую субботу стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал центральному офису организации лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному кодексу. Это произошло после того, как в предоставленной российским ведомством базе данных анализов спортсменов нашли внесенные изменения и корректировки.
Окончательное решение комитет WADA примет 9 декабря. В результате российских спортсменов могут отстранить от Олимпийских игр 2020 и 2022 года.
Российское антидопинговое агентство передало WADA свою базу данных, чтобы подвести итог со допинговым скандалом вокруг российских спортсменов после Олимпийских игр в Сочи. Однако в самой базе уже после обнаружились правки, которые внесли после того, как Россия пообещала передать ее на изучение. Юрий Ганус ранее заявлял, что лаборатория, где хранилась база не имела к внесенным правкам никакого отношения. Глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявлял, что Россия должна дать объяснения.