Глава РУСАДА призвал найти виновных в новом скандале с WADA

В случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально отстранит российских спортсменов от Олимпийских игр 2020 и 2022 годов, то необходимо найти виновников нового витка скандала. С таким заявлением выступил генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Его слова привел сайт kp.ru.

«Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет — нам надо будет разобраться, кто допустил такое», — заявил он и отметил, что российский спорт еще никогда не сталкивался с таким объемом серьезных санкций.

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По словам Юрия Гануса спортсмены уже привыкли к тому, что их выступления проходят под нейтральным флагом и поэтому они должны принимать участие в соревнованиях.

«Их ответственность была чтобы подготовиться к Олимпиаде, чиновников — чтобы обеспечить решение», — пояснил глава Российского антидопингового агентства.

В минувшую субботу стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал центральному офису организации лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному кодексу. Это произошло после того, как в предоставленной российским ведомством базе данных анализов спортсменов нашли внесенные изменения и корректировки.

Окончательное решение комитет WADA примет 9 декабря. В результате российских спортсменов могут отстранить от Олимпийских игр 2020 и 2022 года.

Российское антидопинговое агентство передало WADA свою базу данных, чтобы подвести итог со допинговым скандалом вокруг российских спортсменов после Олимпийских игр в Сочи. Однако в самой базе уже после обнаружились правки, которые внесли после того, как Россия пообещала передать ее на изучение. Юрий Ганус ранее заявлял, что лаборатория, где хранилась база не имела к внесенным правкам никакого отношения. Глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявлял, что Россия должна дать объяснения.