Глава РУСАДА признал, что шансов на положительное решение исполкома WADA нет

Чемпиона ОИ по прыжкам в воду Захарова отстранили на 1,5 года из-за допинг-тестов. Он завершит карьеру Подробнее

Собеседник отметил, что исполком WADA прислушается к рекомендации Комитета о соответствию об отстранении России от международных соревнований, так как с нашей стороны было много нарушений по допингу.

«Никаких шансов на положительное решение? Да. У нас это не первое серьезное нарушение. Но надо все равно дождаться исполкома WADA», — заявил Ганус. Он добавил, что это решение будет уникальным по масштабу и тяжести. Россия также может лишиться права на проведение международных турниров на своей территории.

Комитет по соответствию WADA 25 ноября опубликовал доклад с рекомендацией отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за нарушений допинговых правил.

Также согласно рекомендациям Комитета, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио только в нейтральной форме и праздновать победы без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна. Это может стать повторением истории Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане