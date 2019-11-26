  • Глава РУСАДА признал, что шансов на положительное решение исполкома WADA нет

    26 ноября 2019, 10:07

    Андрей Иванов

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скорее всего примет решение отстранить всех российских спортсменов от участия в международных турнирах. Шансов на иной вердикт у России нет. Таким мнением с «Интерфаксом» поделился гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
    Глава РУСАДА признал, что шансов на положительное решение исполкома WADA нет

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    Собеседник отметил, что исполком WADA прислушается к рекомендации Комитета о соответствию об отстранении России от международных соревнований, так как с нашей стороны было много нарушений по допингу.

    «Никаких шансов на положительное решение? Да. У нас это не первое серьезное нарушение. Но надо все равно дождаться исполкома WADA», — заявил Ганус. Он добавил, что это решение будет уникальным по масштабу и тяжести. Россия также может лишиться права на проведение международных турниров на своей территории.

    Комитет по соответствию WADA 25 ноября опубликовал доклад с рекомендацией отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за нарушений допинговых правил.

    Также согласно рекомендациям Комитета, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио только в нейтральной форме и праздновать победы без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна. Это может стать повторением истории Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане