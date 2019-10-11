Глава РУСАДА предрек смену гражданства российским спортсменам

Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории Подробнее

По мнению Гануса, в случае отстранения России от международных соревнований грядет массовый отток отечественных спортсменов за рубеж, сообщил ТАСС.

Он указал: «Если мы считаем, что будем организовывать соревнования внутри страны и нашим спортсменам будет этого достаточно, то давайте выйдем из мира иллюзий. Этого будет недостаточно. Они сменят юрисдикцию. У нас и так много спортсменов, которые были гражданами РФ, а сейчас прославляют другие государства».