  • Глава РУСАДА предрек смену гражданства российским спортсменам

    11 октября 2019, 15:42

    Ирина Нагайникова

    Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что российские спортсмены могут не дождаться разрешения допингового скандала, сообщил портал Утро.ру.

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    По мнению Гануса, в случае отстранения России от международных соревнований грядет массовый отток отечественных спортсменов за рубеж, сообщил ТАСС.

    Он указал: «Если мы считаем, что будем организовывать соревнования внутри страны и нашим спортсменам будет этого достаточно, то давайте выйдем из мира иллюзий. Этого будет недостаточно. Они сменят юрисдикцию. У нас и так много спортсменов, которые были гражданами РФ, а сейчас прославляют другие государства».