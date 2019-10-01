Глава РУСАДА назвал реальной угрозой отстранение России от двух Олимпиад

«Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю», — заявил он.

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Кроме того, он не исключил, что представители России могут лишиться своих постов во всех международных спортивных федерациях, а спортсменам закроют допуск на соревнования по всему миру и ограничат их право выступать.

Новый допинговый скандал начался с того, что в данных московской лаборатории, которые направили в Международное антидопинговое агентство (WADA) в начале года, нашли несоответствия. WADA объявило, что окончательное решение примут после того, как изучат представленный ответ российской стороны по новым претензиям.

Юрий Ганус накануне опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что искажения в представленных в WADA электронных данных не могли появиться случайно. Кроме того, он пояснил, что изменения проводились в том числе последние два года.

«Можно было бы предположить, что подобного рода искажения сделаны для сокрытия данных по определенным спортсменам. Цена вопроса такая: спортсмены, которые употребляли раньше, на одной чаше весов и будущее и настоящее спорта — на другой чаше», — заявил руководитель РУСАДА.

Он заявил, что допинговый скандал, в который попала Россия, продолжается уже пятый год — и в таких масштабах, которого не было ни у одной страны мира. В данный момент WADA ждет от России ответов на поставленные вопросы. В частности, если есть возможность предоставить чистые данные с зеркальных серверов, то это надо сделать.