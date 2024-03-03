Спорт 03 марта 2024, 21:12 Глава РПЛ выступил против футболистов с судимостью Президент РПЛ Алаев: Промес не должен играть в России, если его вину докажут РИА «Новости»

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Футболист московского «Спартака» Квинси Промес не должен играть в России, если докажут его вину в деле о контрабанде наркотиков. Таким мнением поделился генеральный директор Российской премьер-лиги Александр Алаев. Его процитировало РИА «Новости».

«Пока дело не закрыто, действует презумпция невиновности. Также считаю, что если человек имеет наказание, то он не должен играть в РПЛ. Не хочется, чтобы люди с судимостью играли в премьер-лиге». — отметил он.

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По словам Алаева, РПЛ будет следить внимательно за ситуацией, поэтому находится на связи с руководством «Спартака».

На территории Эмиратов футболист был на сборах «Спартака». Команда улетела в Россию без Промеса. Его задержали в дубайском аэропорту за «местное правонарушение». По данным Telegram-канала Shot, спортсмен может оказаться в тюрьме за то, что скрылся с места аварии.

В феврале Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в Нидерландах. Он заочно получил шесть лет тюрьмы.