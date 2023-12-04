Спорт 04 декабря 2023, 14:19 Глава РПЛ объяснил, почему в Москве не перенесли матч ЦСКА — «Ростов» Алаев: РПЛ не могла перенести из-за снега в Москве матч ЦСКА и «Ростова» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный директор Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил мнение, что встречу 17-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и «Ростовом» было бы лучше провести в другой день в связи со снегопадом. При этом он отметил, что лига не наделена полномочиями переносить матчи. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на слова главы РПЛ.

Матч, который состоялся в Москве в условиях сильного снегопада и завершился победой хозяев со счетом 2:0, стал причиной критики со стороны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Он посчитал, что игру стоило провести в другой день и назвал матч «убийством футбола».

Реклама

Глава РПЛ согласился с ним, однако отметил, что, согласно действующим правилам, итоговое решение о проведении матча принимает судья.

«Моя точка зрения была такая, что лучше было бы сыграть в понедельник. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить», — сообщил Алаев.

Он подчеркнул, что видел такое решение более разумным, несмотря на возможные трудности для болельщиков и необходимость для «Ростова» остаться в Москве еще на день. Алаев сравнил сложившуюся ситуацию с матчем в Воронеже, где приняли решение отложить игру для очистки поля.

«У лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, все обсуждали варианты, но принято такое решение», — добавил глава РПЛ.

При этом спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал РИА «Новости» о попытках Алаева переубедить главного арбитра Рафаэля Шафеева перенести игру на другой день.

На условия игры также пожаловался полузащитник «Ростова» Даниил Уткин.