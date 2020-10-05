Глава РПЛ не исключил закрытие трибун на футбольных матчах из-за коронавируса

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин предположил, что из-за сложной эпидемической ситуации в стране власти могут запретить болельщикам присутствовать на футбольных матчах. Однако такого указа еще не поступало.

«Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, <…> Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун», — передает РИА «Новости» слова Прядкина.

Он также отметил, что многие не соблюдают меры безопасности, находясь на матчах. Например, рад нарушений был выявлен в ходе игры между «Спартаком» и «Зенитом».

Сергей Прядкин призвал все субъекты РПЛ соблюдать масочный режим. И при необходимости объяснять болельщикам меры безопасности.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России в данный момент управляема. Он также рассказал, что вакцину от коронавируса планируют ввести в гражданский оборот уже в конце октября — начале ноября текущего года, передает RT.