Глава РПЛ Ашот Хачатурянц высказался об изменениях в лиге

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в интервью «Спорт-Экспресс» высказался о предстоящих изменениях в лиге. По его словам, российский футбол ждет «другая реальность».

По его словам, для начала нужно дождаться возобновления чемпионата после паузы, окончания контрактов некоторых игроков и их возобновления.

«Нас всех ждет другая реальность. То, о чем вы сейчас говорите, уверен, что Александр Валерьевич (Дюков, президент Российского футбольного союза — прим.ред.) оценивает все факторы. Вы увидите, что реальность будет меняться», — сказал Хачатурянц.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех своих соревнованиях. После этого ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время футболисты могут играть за любые зарубежные клубы, пояснила «Газета.ru».