Глава РПЛ Алаев опроверг добавление новых участников в турнир

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, который не так давно занял свой пост, прокомментировал актуальный формат проведения турнира. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на «Чемпионат».

На данный момент в турнире принимают участие 16 команд. При этом, по словам Алаева, в ближайшее время расширять состав РПЛ не планируют.

«Наша задача — анализировать, как клубы воспримут нагрузку Кубка России. Сейчас все в РПЛ столкнутся с новой реальностью. Очень важна дальнейшая ситуация с еврокубками. 16 клубов в РПЛ — оптимальный вариант», — заявил он.