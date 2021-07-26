Глава РФС заявил, что проигрыш сборной РФ по футболу будет его ответственностью

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что если российская сборная не выйдет на чемпионат мира в Катаре, это будет его ответственность. Его слова передало РИА «Новости».

«Если сборная не выйдет на чемпионат мира, конечно, это будет ответственность РФС и моя персональная ответственность как президента», — сказал Дюков.

Он отметил, что то, как выступает сборная, — это продолжение того, какой российский футбол. Но, по его словам, не реализовав реформы ДЮСШ, не подготовив систему развития игроков, сложно рассчитывать на успехи.

«Обстоятельства могут сложиться более удачно, и мы выйдем из группы, можем даже дойти до четвертьфинала, но чтобы показывать стабильные результаты, система нашего футбольного хозяйства должна работать по-другому», — объяснил глава РФС.

В понедельник Валерий Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России по футболу. Перед ним поставлена задача вывести команду на чемпионат мира. Предшественником Карпина был Станислав Черчесов, чья зарплата составляла 2,5 миллиона евро в год. Контракт с новым тренером рассчитан до 31 декабря 2021 года.