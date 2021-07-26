facebook_pixel
    26 июля 2021, 15:28

    Глава РФС заявил, что проигрыш сборной РФ по футболу будет его ответственностью

    Анастасия Калинина

    Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что если российская сборная не выйдет на чемпионат мира в Катаре, это будет его ответственность. Его слова передало РИА «Новости».

    Глава РФС заявил, что проигрыш сборной РФ по футболу будет его ответственностью

    «Если сборная не выйдет на чемпионат мира, конечно, это будет ответственность РФС и моя персональная ответственность как президента», — сказал Дюков.

    Он отметил, что то, как выступает сборная, — это продолжение того, какой российский футбол. Но, по его словам, не реализовав реформы ДЮСШ, не подготовив систему развития игроков, сложно рассчитывать на успехи.

    «Обстоятельства могут сложиться более удачно, и мы выйдем из группы, можем даже дойти до четвертьфинала, но чтобы показывать стабильные результаты, система нашего футбольного хозяйства должна работать по-другому», — объяснил глава РФС.

    В понедельник Валерий Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России по футболу. Перед ним поставлена задача вывести команду на чемпионат мира. Предшественником Карпина был Станислав Черчесов, чья зарплата составляла 2,5 миллиона евро в год. Контракт с новым тренером рассчитан до 31 декабря 2021 года.