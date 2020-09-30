Глава РФС прокомментировал неудачные выступления клубов из РПЛ в Лиге Европы

Он пояснил, что европейские клубы делают акцент на скорости и силе игроков. А российские футболисты все делают гораздо более неспешно и менее активно.

«В нашем футболе мы видим, что достаточно много матчей проходят так, что многие команды защищаются низким блоком, а у игрока команды, которая владеет мячом, есть вечность для принятия решений: и кофе заказать, и „Войну и мир“ написать», — выразил мнение Дюков.

Он пожелал российским футболистам продолжать развиваться и двигаться вперед, чтобы не отставать от европейцев.