Глава комитета РФС назвал «нищенской» зарплату арбитров

Систему VAR впервые задействовали в матче РПЛ Подробнее

«Многие арбитры просто нищенствуют. По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают, особенно в регионах», — отметил Хачатурянц.

Он заявил, что судьям иногда приходится добираться на матч за 30-40 километров за 500 или 1000 рублей в конечном итоге. Чтобы поднять престиж профессии и привлечь в нее молодежь, необходимо поднять зарплату арбитрам.

Хачатурянц, что сейчас средний возраст российских артбитров 35 лет. В будущем его однозначно необходимо понизить до 26-28 лет.

Он привел пример Европы, где мальчишки начинают судить матчи между своими сверстниками с 15 лет. К 26 годам они уже приобретают необходимый для работы на самом высоком уровне опыт.

В России к судейству серьезных матчей допускают минимум с 30 лет.

Собеседник обратил особое внимание на то, что судьям в нашей стране приходится работать в условиях серьезного давления со стороны прессы. Именно поэтому нужно открыть рейтинги судей. Такое решение поможет снизить напряжение и поднять привлекательность профессии.