  • Глава комитета РФС назвал «нищенской» зарплату арбитров

    16 ноября 2019, 14:06

    Андрей Иванов

    Российские футбольные арбитры вынуждены выживать, так как получают за свой труд очень маленькие зарплаты. Кроме того, ни постоянно находятся под давлением СМИ. Об этом заявил новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «Спорт-Экспрессу».
    Глава комитета РФС назвал «нищенской» зарплату арбитров

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    «Многие арбитры просто нищенствуют. По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают, особенно в регионах», — отметил Хачатурянц.

    Он заявил, что судьям иногда приходится добираться на матч за 30-40 километров за 500 или 1000 рублей в конечном итоге. Чтобы поднять престиж профессии и привлечь в нее молодежь, необходимо поднять зарплату арбитрам.

    Хачатурянц, что сейчас средний возраст российских артбитров 35 лет. В будущем его однозначно необходимо понизить до 26-28 лет.

    Он привел пример Европы, где мальчишки начинают судить матчи между своими сверстниками с 15 лет. К 26 годам они уже приобретают необходимый для работы на самом высоком уровне опыт.

    В России к судейству серьезных матчей допускают минимум с 30 лет.

    Собеседник обратил особое внимание на то, что судьям в нашей стране приходится работать в условиях серьезного давления со стороны прессы. Именно поэтому нужно открыть рейтинги судей. Такое решение поможет снизить напряжение и поднять привлекательность профессии.