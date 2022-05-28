Глава РФС исключил продажу пива на стадионе во время Кубка России по футболу
Глава РФС Дюков отказался допустить продажу пива на стадионе на Кубке России по футболу
Продажи пива на стадионе во время финального матча Бетсити — Кубка России по футболу не будет, но полностью от этой идеи не отказываются. Как сообщил ТАСС с таким заявлением выступил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Он подчеркнул, что организация поддерживает возвращение продажи алкогольных напитков на стадион и не видит угрозы для безопасности во время проведения матчей. Но возвращать пиво на стадион во время крупной игры не стоит.
«Матч пройдет в „Лужниках“, будет высокая посещаемость. Правильнее было бы, чтобы сперва клубы провели какие-то пилоты, экспериментальную продажу пива на матчах Российской премьер лиги. После этого мы примем решение о продаже пива на финалах Кубка России», — заявил Дюков.
Глава РФС отметил, что продажи пива болельщикам окажут помощь клубам, которые оказались непростой экономической ситуации. Но экспериментальная торговля алкоголем должна пройти в рамках небольших матчей.
Финальный матч Бетсити — Кубок России по футболу пройдет в ближайшее воскресенье, 29 мая. На поле стадиона «Лужники» выйдут московские команды «Спартак» и «Динамо».