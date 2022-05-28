Глава РФС исключил продажу пива на стадионе во время Кубка России по футболу

Продажи пива на стадионе во время финального матча Бетсити — Кубка России по футболу не будет, но полностью от этой идеи не отказываются. Как сообщил ТАСС с таким заявлением выступил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Он подчеркнул, что организация поддерживает возвращение продажи алкогольных напитков на стадион и не видит угрозы для безопасности во время проведения матчей. Но возвращать пиво на стадион во время крупной игры не стоит.

«Матч пройдет в „Лужниках“, будет высокая посещаемость. Правильнее было бы, чтобы сперва клубы провели какие-то пилоты, экспериментальную продажу пива на матчах Российской премьер лиги. После этого мы примем решение о продаже пива на финалах Кубка России», — заявил Дюков.

Глава РФС отметил, что продажи пива болельщикам окажут помощь клубам, которые оказались непростой экономической ситуации. Но экспериментальная торговля алкоголем должна пройти в рамках небольших матчей.

Финальный матч Бетсити — Кубок России по футболу пройдет в ближайшее воскресенье, 29 мая. На поле стадиона «Лужники» выйдут московские команды «Спартак» и «Динамо».