Глава РФБ объявил о кардинальных изменениях состава сборной

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объявил, что в ближайшее время организация переживет значительные изменения. Об этом сообщило агентство Nation News.

Изменения вступят в силу из-за того, что российская сборная лишилась шанса выступить на Олимпиаде в Токио. Спортсмены не смогли получить второй шанс, чтобы попасть на Игры.

«Вот и пришла пора для полной перезагрузки сборной России. Она была неминуема, и, возможно, мы немного с ней затянули из-за переноса Олимпиады на год. Но даже если шанс выиграть путевку в Токио был призрачным, мы обязаны были за него побороться», — заявил Кириленко.

Глава федерации отметил, что расформирование сборной было лишь вопросом времени. По его словам, это данность, которую необходимо принять.