Глава ПСЖ выступил против вызова Месси в сборную Аргентины

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался против вызова получивших травмы Лионеля Месси и Леандро Паредеса в сборную Аргентины. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Get French Football News.

«Мы не согласны с тем, что обязаны отправлять в сборную футболистов, которые, по нашему мнению, находятся в плохой физической форме или на стадии восстановления. Это нелогично, и такие ситуации заслуживают того, чтобы ФИФА урегулировала этот процесс с правовой точки зрения», — заявил Леонардо.

Месси в настоящий момент продолжает лечение после травмы колена, а Паредес восстанавливается после травмы бедра.