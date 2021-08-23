Глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров проведет прощальный бой

Шамиль Завуров, боец MMA и глава промоушена Eagle FC, анонсировал завершающий бой в своей карьере. Он проведет его с чемпионом Fight Nights Нариманом Аббасовым, о чем рассказал в интервью NEWS.ru.

Завуров рассказал, что его решение о завершении карьеры — окончательное и не будет зависеть от результата поединка.

«Это мой последний бой, как и было анонсировано. Я думаю, пора уже завершать. Я уже принял решение для себя, которое будет наиболее правильным и для меня, и для всей нашей команды. Я обещал, что это будет последний бой, поэтому придется сдержать слово», — сказал боец.

Бой Завурова и Аббасова пройдет 17 сентября в рамках совместного турнира двух компаний памяти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, написала «Политика сегодня».