Глава петербургского спортивного комитета рассказал о предстоящих мероприятиях

Антон Шантырь, глава Комитета по спорту и физкультуре Санкт-Петербурга, дал интервью газете «Петербургский дневник». Он рассказал, какие спортивные мероприятия планируются в городе в ближайшее время.

«Петербург становится не только культурным, но и спортивным мировым центром. Все хотят приезжать к нам, соревноваться у нас. Мы уже провели чемпионат мира и чемпионат Европы по футболу, готовимся организовать финал Лиги чемпионов», — сказал он.

Кроме того, в 2022 году Петербург ждет соревнование по триатлону IRONMAN и первый матч чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который пройдет в Ледовом дворце.

По словам председателя спортивного комитета, у Петербурга есть хорошие шансы стать олимпийской столицей.

«У нас многие объекты готовы к этому хоть сегодня. Необходимо построить гребной канал олимпийского класса, тот гребной канал, что есть, длиной всего один километр, в два раза короче, чем надо. И, что самое важное, надо будет возвести олимпийский стадион. Сейчас в России вообще нет ни одного стадиона олимпийского класса, даже „Лужники“ в Москве после капитального ремонта потеряли беговые дорожки, стали чисто футбольной ареной», — отметил Шантырь.