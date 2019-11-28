Глава ОКР счел неадекватным предложение комитета WADA отстранить Россию

Комитет WADA предложил отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что такие меры являются неадекватными и чрезмерными.

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«Считаем предлагаемые меры со стороны комитета по соответствию чрезмерными, неадекватными и неверными», — цитирует Позднякова «Инттерфакс».

Глава ОКР также добавил, что Международный олимпийский комитет сообщал об отсутствии претензий к Олимпийскому комитету России. Таким образом Познаков заверил, что не видит «причинно-следственных связей» для таких ограничений российской сборной.

Комитет WADA по соответствию дал свои рекомендации по санкциям исполкому 25 ноября. Он предложил запретить России четыре года участвовать в международных соревнованиях. Также рекомендовал запретить «чистым» российским спортсменам выступать под своим флагом.

Исполком должен вынести свое решение по рекомендациям WADA во время заседания 9 декабря.