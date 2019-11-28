Глава ОКР счел неадекватным предложение комитета WADA отстранить Россию
Российские спортсмены продолжат готовиться к Олимпиаде в Токио — глава ОКРПодробнее
«Считаем предлагаемые меры со стороны комитета по соответствию чрезмерными, неадекватными и неверными», — цитирует Позднякова «Инттерфакс».
Глава ОКР также добавил, что Международный олимпийский комитет сообщал об отсутствии претензий к Олимпийскому комитету России. Таким образом Познаков заверил, что не видит «причинно-следственных связей» для таких ограничений российской сборной.
Комитет WADA по соответствию дал свои рекомендации по санкциям исполкому 25 ноября. Он предложил запретить России четыре года участвовать в международных соревнованиях. Также рекомендовал запретить «чистым» российским спортсменам выступать под своим флагом.
Исполком должен вынести свое решение по рекомендациям WADA во время заседания 9 декабря.