Глава ОКР назвал «невыразительной» игру сборной России против Словакии

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал невыразительной игру футболистов сборной со Словакией. Команды встретились 8 октября в рамках седьмого отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Его слова процитировали «Известия».

«Три очка есть три очка, но игра была крайне невыразительная», — отметил он.

После этого журналисты спросили, вызывает ли у него этот матч обеспокоенность.

«Как и у всех болельщиков», — подчеркнул глава ОКР.

Матч сборных России и Словакии прошел вечером 8 октября в Казани. Россияне обыграли соперников со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 24-й минуте Шкриньяр, он попал в собственные ворота. Сейчас Россия занимает второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. На первом месте расположилась Хорватия — российские футболисты уступают ей только по дополнительным показателям.

Следующий матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 пройдет 11 октября. Сборная выйдет на поле против Словении в Мариборе.

UЕFА посмеялся над сборной Словакии по футболу после матча со сборной России. Союз европейских футбольных ассоциаций посмеялся над тем, что команда владела мячом 70% времени, но смогла проиграть всухую.