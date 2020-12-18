Глава Новосибирска предложил спортсменам выступать под советским флагом
Глава Новосибирска Анатолий Локоть предложил российским спортсменам выступать под флагом СССР, информирует ИА НСН.
Спортивный арбитражный суд запретил россиянам выступать под флагом своего государства до конца 2022 года. Локоть считает, что такое решение является неправильным и обусловленно политическими разногласиями.
«Принцип „спорт вне политики“ так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена», — подчеркнул мэр Новосибирска.
Локоть выразил уверенность, что Запад не сможет разрушить Россию и лишить наших граждан патриотической гордости.