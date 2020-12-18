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    18 декабря 2020, 15:48

    Глава Новосибирска предложил спортсменам выступать под советским флагом

    Полина Петрова

    Глава Новосибирска Анатолий Локоть предложил российским спортсменам выступать под флагом СССР, информирует ИА НСН.
    Глава Новосибирска предложил спортсменам выступать под советским флагом

    Спортивный арбитражный суд запретил россиянам выступать под флагом своего государства до конца 2022 года. Локоть считает, что такое решение является неправильным и обусловленно политическими разногласиями.

    «Принцип „спорт вне политики“ так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена», — подчеркнул мэр Новосибирска.

    Локоть выразил уверенность, что Запад не сможет разрушить Россию и лишить наших граждан патриотической гордости.