Глава Новосибирска предложил спортсменам выступать под советским флагом

Спортивный арбитражный суд запретил россиянам выступать под флагом своего государства до конца 2022 года. Локоть считает, что такое решение является неправильным и обусловленно политическими разногласиями.

«Принцип „спорт вне политики“ так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена», — подчеркнул мэр Новосибирска.

Локоть выразил уверенность, что Запад не сможет разрушить Россию и лишить наших граждан патриотической гордости.