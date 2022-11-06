Глава НХЛ прокомментировал дружбу Овечкина с Путиным | 360°

Спорт 06 ноября 2022, 18:30 Глава НХЛ прокомментировал дружбу Овечкина с Путиным Глава НХЛ Беттмэн заявил, что игроки из РФ играют за свои команды, а не за Россию

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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что не видит проблемы в том, что российские игроки выступают в НХЛ. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Финляндии, сообщили на сайте лиги.

Беттмэна спросили, как он относится к тому, что один из звездных игроков НХЛ капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыто поддерживает президента России Владимира Путина. Он ответил, что все игроки из РФ играют в НХЛ за свои команды, а не за Российскую Федерацию.

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«Я не уверен, что знаю, какие у Александра Овечкина отношения с президентом Путиным. Но все же он играет в НХЛ за "Вашингтон", а не за Россию», — сказал Беттмэн.

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В 2017 году Овечкин создал общественное движение Putin Team в поддержку президента РФ. В его соцсетях много фотографий с главой государства.

При этом лига из-за конфликта на Украине с февраля исключила Россию из списка стран, где могут проводиться матчи с участием клубов НХЛ, а также ограничила контент в русскоязычной версии сайта. Кроме этого руководство лиги разорвало отношения с российскими партнерами.

Сегодня стало известно, что Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству шайб, заброшенных за одну команду. Встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона» прошла со счетом 2:3. Два гола проигравшему «Вашингтону» принесли Овечкин и Энтони Манта. Шайба капитана команды стала 787-й за время его карьеры в этой команде.