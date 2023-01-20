Спорт 20 января 2023, 11:12 Глава НХЛ призвал перестать обсуждать отказ Проворова от ЛГБТ-акции Глава НХЛ Бэттмэн: Проворов отказался от ЛГБТ-акции по личным убеждениям Unsplash

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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов следовал своим убеждениям, когда отказался поддерживать ЛГБТ-организации, заявил комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн. Он призвал перестать обсуждать эту тему, сообщил «Р-Спорт».

«Отдельные игроки будут принимать решения самостоятельно и следовать своим убеждениям», — подчеркнул Беттмэн.

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Он заметил, что 700 хоккеистов лиги взяли на себя обязательства в рамках общественной миссии, чтобы сделать игру «гостеприимной и инклюзивной». Поэтому, по его мнению, стоит сосредоточить внимание на них, а не одном или двух игроках, которые не сделали этого по личным причинам.

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Проворов перед матчем с «Анахаймом» пропустил раскатку, на которой игроки появились в свитерах с ЛГБТ-символикой. Он принял участие в игре и помог клубу одержать победу. Встреча закончилась со счетом 5:2.

Позже спортсмен заявил, что не считает отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой оскорблением меньшинств. Он пояснил, что православный человек, верен себе и уважает чужой выбор.