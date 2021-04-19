Глава Немецкой лиги посчитал, что Суперлига нанесет значительный ущерб европейскому футболу

Возглавляющий Немецкую футбольную лигу (DFL) Кристиан Зайферт высказался по поводу создания европейской Суперлиги. Об этом написала в своем Twitter пресс-служба DFL, сообщила «Газета.ru».

«Немецкая футбольная лига против любой идеи европейской Суперлиги. Экономические интересы нескольких топ-клубов Англии, Италии и Испании не должны выходить на первый план и рушить всю систему европейского футбола. Это безответственное решение, которое нанесет непоправимый ущерб национальным лигам и всему европейскому футболу», — привела слова Зайферта пресс-служба DFL.

Он также добавил, что поддерживает позицию УЕФА и национальных лиг Англии, Италии и Испании по данному вопросу.

Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили команды: «Тоттенхэм», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Челси», «Атлетико», «Арсенал» и «Милан».

Суперлигу возглавил Флорентино Перес, который занимает аналогичную должность в «Реале».