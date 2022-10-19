Глава МОК призвал национальные комитеты не разрушать единство олимпийского движения | 360°

Спорт 19 октября 2022, 10:48 Глава МОК призвал национальные комитеты не разрушать единство олимпийского движения Глава МОК Бах призвал комитеты стран не подрывать единство олимпийского движения РИА «Новости»

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Национальные олимпийские комитеты не должны своими шагами подрывать единство международного олимпийского движения. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, написал ТАСС.

«Я призываю всех, я призываю АНОК и каждый НОК, пожалуйста, не подрывайте единство нашего олимпийского движения, оно едино. Выбирайте путь единства и мира и не забывайте о нашей политической миссии», — сказал Бах на заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

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Он призвал помнить о всемирном олимпийском движении. По его словам, спортсмены любой страны могут оказаться под санкциями по политическим причинам. Бах призвал действовать активно и убедить политиков, что спорт должен быть объединяющим началом.

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Делегация Олимпийского комитета России также участвовала в Генеральной ассамблее, это вызвало неоднозначную реакцию у иностранных национальных комитетов. По сведениям ресурса Inside the games, против участия российских представителей выступили делегации из Эстонии, Косова, Швейцарии, Черногории, Норвегии, Дании, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Исландии, Фарерских островов и Гренландии. Олимпийский комитет Латвии не присутствовал в Генеральной ассамблее.