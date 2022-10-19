Глава МОК призвал национальные комитеты не разрушать единство олимпийского движения | 360°

19 октября 2022, 10:48
Глава МОК призвал национальные комитеты не разрушать единство олимпийского движения
Глава МОК Бах призвал комитеты стран не подрывать единство олимпийского движения
Национальные олимпийские комитеты не должны своими шагами подрывать единство международного олимпийского движения. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, написал ТАСС.
«Я призываю всех, я призываю АНОК и каждый НОК, пожалуйста, не подрывайте единство нашего олимпийского движения, оно едино. Выбирайте путь единства и мира и не забывайте о нашей политической миссии», — сказал Бах на заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
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Он призвал помнить о всемирном олимпийском движении. По его словам, спортсмены любой страны могут оказаться под санкциями по политическим причинам. Бах призвал действовать активно и убедить политиков, что спорт должен быть объединяющим началом.
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Делегация Олимпийского комитета России также участвовала в Генеральной ассамблее, это вызвало неоднозначную реакцию у иностранных национальных комитетов. По сведениям ресурса Inside the games, против участия российских представителей выступили делегации из Эстонии, Косова, Швейцарии, Черногории, Норвегии, Дании, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Исландии, Фарерских островов и Гренландии. Олимпийский комитет Латвии не присутствовал в Генеральной ассамблее.
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