Спорт 23 июня 2023, 07:49 Глава МОК осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам Глава МОК Бах назвал дискриминацией отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам РИА «Новости»

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Отказ польских властей выдать визы фехтовальщикам из России для участия на этапе Кубке мира является настоящей дискриминацией. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета заявил глава организации Томас Бах.

«Все это противоречит принципам, за которые мы сражаемся. Большинство спортсменов как минимум уважают, либо поддерживают то, что мы делаем. Но отказ выдать визы со стороны Польши — дискриминация», — сказал он.

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Ранее стало известно, что Польша отказалась выдать визы рапиристкам из России для участия в этапе Кубке мира, который стал отборочным стартом к Олимпийским играм-2024. Изначально соревнования должны были пройти в Польше с 21 по 23 апреля, но в итоге он состоялся в Болгарии.

Также Бах ранее заявил, что он не понимает отказ украинских атлетов соревноваться со спортсменами из России и Белоруссии.